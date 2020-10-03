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رياضة

أحمد صالح: أتمنى منع كارتيرون وفايلر من دخول مصر ‏

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
كارتيرون وفايلر
كارتيرون وفايلر
محمد رشاد
تمنى أحمد صالح، نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق ،عدم دخول الثنائي باتريس ‏كارتيرون مدرب الزمالك السابق ورينيه فايلر نظيره في الأهلي، إلى ‏مصر مرة أخرى.‏

وأضاف صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:"أتمنى ألا يدخل الثنائي مصر مرة أخرى بعد ‏هذه الطريقة في رحيلهما".‏

وأتم تصريحاته:" الاعلام يكيل بمكيالين فتحدث عن رحيل كارتيرون ‏وفسخ تعاقده في الوقت الذي أعلن إقالة الأهلي لفايلر على الرغم من ‏رحيل الثنائي بطريقة واحدة"‏.

يذكر أن السويسري رينيه فايلر، رحل عن تدريب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، الأربعاء الماضي بعد نهاية مواجهة الترسانة في منافسات بطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.

أعلن النادي الأهلي، الخميس الماضي، عن إنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، وتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

فايلر رحل عن الأهلي بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة، وذلك بحسب ما ذكره بيان النادي.

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