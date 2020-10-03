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محافظات

هشام آمنة: تنفيذ 55 مشروعا بتكلفة 2.6 مليار جنيه في قطاع الصحة بالبحيرة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.



وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.



من جانبه نشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، ٱنفوجرافا يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بقطاع الصحة بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠.



وتضمن الٱنفوجراف إجمالي مشروعات قطاع الصحة خلال تلك المدة بلغت 55 مشروع بتكلفة إجمالية 2.6 مليار جنيه تم الإنتهاء من 41 مشروع بتكلفة 1.6 مليار جنيه وجاري العمل بعدد 14 مشروع بتكلفة مليار جنيه.



واوضح الٱنفوجراف الى انه قد تم تنفيذ عدد 6 مبادرات رئاسية استهدفت 4 مليون مستفيد، بالإضافة الي 1.2 مليون مستفيد علاج علي نفقة الدولة بقيمة 681 مليون جنيه.



يذكر أن قام المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة،  بنشر ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠.



وأوضح الٱنفوجراف أن  إجمالي عدد المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال تلك المدة بلغ 165 مشروع باجمالي استثمارات 14.1 مليار جنيه  عبارة عن 58 مشروع بقطاع الصرف الصحي تم تنفيذ 25 مشروع وجاري العمل ب 92 مشروع باجمالي استثمارات 8.7 مليار جنيه.



كما أشار الٱنفوجراف أن أجمالي المشروعات الجاريه بقطاع مياه الشرب 107 مشروع تم تنفيذ 33 منها وجاري العمل ب 15 مشروع بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه.



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