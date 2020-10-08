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أخبار العالم

شاهد.. بث مباشر للمناظرة بين مايك بنس وكامالا هاريس

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
حرصًا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيه وقرائه، نقدم بثًا مباشرًا للمناظرة المرتقبة بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.  

وهذه هي المرة الأولى التي يترك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن الأضواء لبنس والديمقراطية التي تسعى لانتزاع منصبه كامالا هاريس لخوض أول مناظرة  بينهما.

وبات على بنس المعروف بهدوئه وتجنّبه الأضواء عرض خطة للإدارة بشأن كيفية التعاطي مع أزمة الوباء قبل أربعة أسابيع من موعد الانتخابات.

وأما هاريس، السناتورة عن كاليفورنيا وأول امرأة من أصحاب البشرة الملونة تترشّح للمنصب، فستصعّد هجماتها ضد الإدارة الحالية.

ونظرا إلى إعلان إصابة ترامب بعد يومين من مناظرته مع بايدن، تم إدخال تغييرات على حدث الأربعاء إذ وافق المنظّمون على وضع حاجز من الزجاج الشفاف يفصل بين بنس وهاريس.



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