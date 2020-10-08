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رياضة

إصابة حازم إمام بشد في العضلة الأمامية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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ملك موسى
تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الأمامية.

و تعرض الاعب الاصابه خلال مباراة الفريق أمام وادي دجلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يستكمل اللاعب المباراة وخرج بين شوطي  اللقاء وشارك بدلا منه أحمد عيد الظهير الأيمن البديل.

ومن المقرر أن يخضع حازم إمام لفحوصات طبية في الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في اللقاء.

وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة.

ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة  وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ،واستقبل 25 هدفا.

فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35  نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدف.
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