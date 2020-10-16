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أخبار العالم

صحيفة: اجتماع طارئ لحكومة السودان لتقرير مصيرها بشأن التطبيع مع إسرائيل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
اجتماع طارئ لحكومة
اجتماع طارئ لحكومة السودان لتقرير التطبيع مع إسرائيل
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سمر صالح
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إن حكومة السودان ستعقد اجتماعا طارئًا لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء مهلة الـ24 ساعة التي حددتها أمريكا.

وكانت وسائل إعلام سودانية، قد أكدت مساء الأربعاء الماضي، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإمهال السودان فترة 24 ساعة لتحديد موقفه من مسألة التطبيع مع إسرائيل، وإزالة اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن الساعات القادمة ستكون حاسمة لهذه المسألة، لافتة إلى أن النظام السوداني في حالة انقسام بشأن التطبيع مع اسرائيل، في حين أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعدد من أعضاء المجلس وأعضاء في الحكومة يؤيدون التطبيع، بينما أعضاء الأحزاب السياسية والوزراء والمواطنين، من بينهم أيضا رئيس الحكومة عبد الله حمدوك يعارضونه.
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