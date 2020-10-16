أمل قنديل: إثيوبيا لم تكن مستعمرة عند التوقيع على اتفاقيات النيل.. فيديو





وأوضحت قنديل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر "صدى البلد" من تقديم الإعلامي أحمد مجدى، أنها تقدمت بدراسة تكشف من خلالها انتهاك الجانب الإثيوبى إجراءات قانونية خلال بناء سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا خالفت القانون الدولي بعدم إخطار الدول قبل بدء بناء سد النهضة.





وأكدت قنديل، كان على إثيوبيا التعاون مع مصر والسودان فى إجراء الدراسات البيئية والاجتماعية بالنسبة لسد النهضة.





وأوضحت مستشارة السياسيات الدولية، أن إثيوبيا لم تكون دولة مستعمرة خلال التوقيع على اتفاقيات النيل.

قالت الدكتورة أمل قنديل مستشارة السياسيات الدولية، إن سد النهضة له أبعاد متعددة ويحتاج توليفة من المتخصصين لإبداء الرأى فيه.