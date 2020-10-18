حمادة عبد اللطيف يضع خيارين أمام الزمالك لبديل ساسي أمام الرجاء ‏

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، غدا الاحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





و حرص اللاعب الدولي فرجاني ساسي ونجم وسط منتخب تونس والزمالك علي توجيه رساله قوية لفريقه قبل موقعه الرجاء البيضاوي المقرر لها غدا .





ونشر فرجاني ساسي عبر صفحته الرسمية " تويتر": ‏كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال يعلم الله كم قتلت عشان اكون معكم في مباراة لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة

‎#السادسة_زملكاوية باذن الله💪🏹❤️





واصيب فرجاني ساسي بفيروس كورونا بعد توصوله الي المغرب .



