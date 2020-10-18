حمادة عبد اللطيف يضع خيارين أمام الزمالك لبديل ساسي أمام الرجاء ‏

رشح حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، اللاعب أحمد سيد زيزو لشغل مركز لاعب الارتكاز الثاني في مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي وتعويض غياب فرجاني ساسي للإصابة.
وقال عبداللطيف خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة " الزمالك":"أفضل أن يلعب زيزو ليكون بديلًا لساسي، أو إسلام جابر في حالة التفكير من قبل باتشيكو في الدفع بزيزو كجناح أيمن على حساب محمد اوناجم
".
وشدد "الحاوي" على ضرورة الاستمرار في طريقة اللعب 4-2-3-1 مع ترك الاستحوذا للرجاء واللعب من ورائه في المرتدات.
ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، غدا الاحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرص اللاعب الدولي فرجاني ساسي ونجم وسط منتخب تونس والزمالك علي توجيه رساله قوية لفريقه قبل موقعه الرجاء البيضاوي المقرر لها غدا .
ونشر فرجاني ساسي عبر صفحته الرسمية " تويتر": كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال يعلم الله كم قتلت عشان اكون معكم في مباراة لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة
#السادسة_زملكاوية باذن الله💪🏹❤️
واصيب فرجاني ساسي بفيروس كورونا بعد توصوله الي المغرب .