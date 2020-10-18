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حوادث

خادمة وراء الجريمة.. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بالشرقية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:22 م
المتهمون
المتهمون
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات وسرقة مشغولات ذهبية من مسكنها بالشرقية، وتحديد وضبط الجناة.

وتبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالعثور على جثة (ربة منزل - مُقيمة بدائرة المركز) بالشقة سكنها وبها جروح متفرقة وسرقة مشغولاتها الذهبية.

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص (كهربائى، "زوجته" عاملة ، سائق تروسيكل - له معلومات جنائية ، "زوجته" ربة منزل - لها معلومات جنائية ، "شقيقتها" عاملة بمصنع - جميعهم مُقيمين بدائرة المركز الزقازيق).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الرابعة أنها نظرًا لترددها على المجنى عليها لمساعدتها فى أعمال المنزل وعلمها باحتفاظها بمصوغات ذهبية اتفقت مع باقى المتهمين على قتلها بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية ، حيث قامت بالتوجه لمنزل المجنى عليها بزعم طلب مساعدتها ماديًا وحال تأكدها من تواجدها بمفردها بالشقة واستغراقها فى النوم.

وقامت بالنزول تاركة باب الشقة مفتوح فقام المتهمان الأول والثالث بالدلوف لداخلها وقام الأول بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بإستخدام موقد غاز صغير محدثًا ما بها من إصابات وقام الثالث بكتم أنفاسها بإستخدام "إيشارب" مما أدى لوفاتها ، ثم قاما بالإستيلاء على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول فى حين قامت وباقى المتهمات بمراقبة المنزل أثناء إرتكابهما الواقعة.

 وقررت المتهمة الخامسة بتخلصها من هاتف المجنى عليها المحمول بكسره وإحراقه خشية ضبطهم وإلقاء بقاياه بمكان تجميع القمامة المجاور لمنزلها ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (المصوغات المستولى عليها الموقد المستخدم فى إرتكاب الواقعة- بقايا الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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