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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسًا لمجلس الشيوخ.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:02 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
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آيات أحمد
أعلن مجلس الشيوخ منذ قليل، تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، منصب الرئيس لمجلس الشيوخ بالانتخاب.

وبدأت أولى جلسات مجلس الشيوخ الجديد، صباح اليوم، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد، 18 أكتوبر الجاري، يأتي ذلك بعدما اكتمل تشكيل المجلس بإعلان أسماء المعينين.

وترأس الجلسة الافتتاحية جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن، بصفته أكبر الأعضاء سنا، وهو من مواليد عام 1930، وعاونه في إدارة الجلسة أصغر الأعضاء سنا.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وبعد ذلك أداء اليمين الدستورية، وأعقب انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وتشهد أيضا تشكيل اللجنة الخاصة بصياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ  ووفقا للقانون فإنه سيتم العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب، لحين صياغة اللائحة الجديدة.

وتنص المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي سيتم العمل بها لحين صياغة لائحة خاصة لمجلس الشيوخ: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

ويبدأ بأداء هذه اليمين أكبر الأعضاء والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء عضوا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أي مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
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