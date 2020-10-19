مطار مسقط الدولي يحصل على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات

حقق مطار مسقط الدولي الذي تشرف على إدارته وتشغيله شركة مطارات عُمان إنجازا عالميا جديدا بحصوله على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات من قبل مجلس المطارات العالمي كأول مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا التصنيف الدولي الذي تم اعتماده من قبل المجلس من أجل ضبط معايير الصحة في مطارات العالم جراء تأثر القطاع بجائحة كورونا كوفيد ١٩.





يأتي هذا التقدير الدولي الجديد في وقت تستعد فيه سلطنة عُمان للاحتفال بالعيد الوطنى الـ 50 للنهضة، والذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفل العُمانيون بمرور 50 عامًا على انطلاق مسيرة النهضة والتنمية وبناء الدولة الحديثة، وتكتسب احتفالات السلطنة هذا العام مذاقًا خاصًا، حيث إنه العيد الوطني الأول تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق الحكيمة لسلطنة عُمان.





ويعتبر هذا الاعتماد بمثابة اعتراف بفعالية التدابير والإجراءات الاحترازية الجديدة التي تم تطبيقها من قبل مطارات عُمان في مطار مسقط الدولي كنتيجة لوباء كوفيد-19، كما يعتبر دليلا على التزام مطارات عُمان بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة في جميع مطارات السلطنة وحرصها على تقديم تجربة سفر آمنة لعملائها.





ويعد هذا الإنجاز دليلا على أن التدابير الاحترازية المتبعة في مطار مسقط الدولي تتوافق مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة وملمحا على مدى التزام مطارات عمان بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة على أعلى المستويات العالمية.





وقال مساعد الرئيس التنفيدي لمطار مسقط الدولي: "إن معايير الصحة والسلامة تأتي على رأس أولوياتنا في مطار مسقط الدولي وما تحقيقنا لهذه الشهادة الدولية في هذا المجال إلا تأكيد على أن جميع الفرق العاملة في المطار قد أدت عملها على أكمل وجه"، مؤكدا أن التزام مطار مسقط الدولي المستمر أُثبت بتقديم تجربة سفر آمنة وصحية للمسافرين في جميع الأوقات وفي جميع الظروف.





وأكد أن المطار سيواصل بذل الجهود من أجل إرساء بيئة سليمة وصحية للسفر في مرحلة ما بعد كوفيد-19، مع إعطاء الأولوية لتعزيز إجراءات الصحة والسلامة وصياغة مسار جديد للمضي قدمًا مع بدء حركة النقل الجوي الدولية في التعافي.





يشار إلى أن شهادة اعتماد المطارات الصحية تهدف إلى تقييم التدابير والإجراءات المتبعة لضمان صحة المسافرين وسلامتهم من أجل استعادة ثقتهم بسلامة مرافق المطار وفعالية الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع أي خطر على صحتهم.





يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، احتفت مطارات عُمان بإنجاز جديد آخر حققه مطار الدقم بحصوله على "اعتماد برنامج الانبعاثات الكربونية للمطارات" من مجلس المطارات العالمي بعد مطار مسقط الدولي ومطار صلالة اللذين حصلا على المستوى الثاني منذ ٣ سنوات الأمر الذي يؤكد على الجهود التي تبذلها مطارات عُمان في مجال الممارسات البيئية وتطبيق أعلى معايير الاستدامة في عملياتها.