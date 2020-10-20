حنف القدم إليك الأسباب و العلاج

حنف القدم هو حالة تشمل كلا من القدم والساق عندما تنقلب القدم إلى الداخل وإلى الأسفل، وهي عيب خلقي، يعني تكون موجودة عند الولادة، وفقا لما نشره موقع بولد سكاي الهندي الشهير.

الأسباب لظهور جنب القدم:

حنف القدم هو أكثر الاضطرابات الخلقية شيوعًا في الساقين. يمكن أن تتراوح من خفيفة ومرنة إلى شديدة وصلبة.

السبب غير معروف. في أغلب الأحيان يحدث من تلقاء نفسه. لكن الحالة قد تنتقل عبر العائلات في بعض الحالات. تشمل عوامل الخطر وجود تاريخ عائلي للاضطراب وكونك ذكرًا. يمكن أن يحدث حنف القدم أيضًا كجزء من متلازمة وراثية كامنة ، مثل التثلث الصبغي .

هناك مشكلة ذات صلة ، تسمى وضعية حنف القدم ، ليست حنف القدم صحيحًا. وهو ناتج عن وضع قدم طبيعية بشكل غير طبيعي أثناء وجود الطفل في الرحم. يتم تصحيح هذه المشكلة بسهولة بعد الولادة.

الأعراض لحنف القدم

قد يختلف المظهر الجسدي للقدم، قد تتأثر إحدى القدمين أو كلاهما.

تتحول القدم إلى الداخل وإلى الأسفل عند الولادة ويصعب وضعها في الموضع الصحيح. قد تكون عضلة الربلة والقدم أصغر قليلًا من المعتاد.

علاج جنف القدم



يشمل العلاج تحريك القدم إلى الموضع الصحيح واستخدام قالب لإبقائها هناك، غالبًا ما يتم ذلك عن طريق أخصائي تقويم العظام. يجب أن يبدأ العلاج في أقرب وقت ممكن ، من الناحية المثالية ، بعد وقت قصير من الولادة ، عندما يكون من الأسهل إعادة تشكيل القدم.

سيتم إجراء التمدد اللطيف كل أسبوع لتحسين وضع القدم، بشكل عام ، هناك حاجة إلى خمس إلى 10 قوالب. ستبقى المجموعة النهائية في مكانها لمدة 3 أسابيع. بعد أن تكون القدم في الوضع الصحيح ، سيرتدي الطفل دعامة خاصة بدوام كامل تقريبًا لمدة 3 أشهر. ثم يرتدي الطفل الدعامة ليلًا وأثناء القيلولة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

غالبًا ما تكون المشكلة عبارة عن وتر العرقوب المشدود ، ويلزم إجراء بسيط لتحريره.

ستحتاج بعض الحالات الشديدة من حنف القدم إلى الجراحة إذا لم تنجح العلاجات الأخرى ، أو إذا عادت المشكلة. يجب مراقبة الطفل من قبل مقدم الرعاية الصحية حتى تكتمل قدمه.