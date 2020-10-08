أعراض وأسباب وعلاج وأنواع غرغرينا القدم.. مرضى السكر الأكثر عُرضة

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقدم السكرى بجامعة القاهرة، أن أعراض الغرغرينا تشمل إحمرار وتورم في المنطقة المصابة، وفقدان الإحساس أو الألم الشديد في المنطقة المصابة، كما تظهر قروح أو بثور في المنطقة المصابة التي تنزف أو تنتج قيحا كريهة الرائحة، قائلا: أن الغرغرينا معناها موت أنسجة الجسم نتيجة عدم وصول الدم إليها بشكل كافي، وتعد غرغرينا القدم السكري أحد المشكلات الصحية المنتشرة بين الناس وتحتاج إلى تدخل طبي لتجنب تفاقم الحالة.





وقال الدكتور وليد الدالى في تصريحات صحفية أن هناك أنواعاً مختلفة من الغرغرينا وهي الجافة وتعتبر الأكثر شيوعًا بين مرضى السكري، وأمراض المناعة وتظهر في منطقة الإطراف التي تتحول إلى اللون الأسود، والغرغرينا الرطبة التى تحدث نتيجة عدوى مثل الإصابات والجروح وقلة تدفق الدم للمنطقة المصابة مسببة موت الأنسجة مسببة تضخم الأطراف وظهور الصديد ويمكن أن تنتشر لباقي أجزاء الجسم.





وأضاف الدكتور وليد الدالى عند اللجوء لطبيب الأوعية الدموية في بداية الإصابة بالغرغرينا يكون العلاج ممكنًا دون اللجوء إلى البتر من خلال علاج القصور في الدورة الدموية والتي تسبب في عدم تدفق الدم من خلال القسطرة العلاجية أو توسيع الشرايين المسدودة أو الضيقة من خلال البالون العلاجي مع تركيب الدعامة وتنظيف الأنسجة التالفة.





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