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تغنيك عن الأنسولين.. دراسة تكشف عن فاكهة تثبت قدرتها على خفض السكر بالدم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
دراسة تكشف عن فاكهة
دراسة تكشف عن فاكهة تثبت قدرتها على خفض السكر بالدم
حياة عبد العزيز
هل تعاني من ارتفاع السكر في الدم بشكل كبير؟.. يجب عليك حينها تتناول الأطعمة الصحية والحفاظ على العادات التي تعمل على ضبط مستوى السكر في الجسم.

كشفت دراسة حديثة أن هناك نوعا من الفاكهة يعمل على خفض مستوى السكر من النوع الثاني في الدم.

وأشارت الدراسة وفقا لموقع express أن التوت البري هو الذي يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، حيث يحصل الجسم على نسبة كافية من السكر من التوت البري.

وقال الأطباء إن الالتزام بتناول حفنة من التوت البري يوميا يغنيك عن أخذ الانسولين، فهو الذي يعمل على تنظيم السكر بالدم لكنه ضار ببعض الأشخاص.

أظهرت الأبحاث أن التوت البري هو علاج عشبي شائع يستخدم لخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

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ذكرت إحدى الدراسات أن مستخلص التوت يخفض مستويات السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 بشكل أكثر فعالية من العلاج الوهمي، قدمت خلاصة ما يعادل 50 جراما من التوت الطازج.

أظهرت دراسة أخرى استمرت 8 أسابيع أن اتباع نظام غذائي غني بالتوت الطازج يزيد من إفراز الأنسولين لدى البالغين المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

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