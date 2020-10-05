كوب من هذا المشروب يساعد على تقوية المناعه ويحارب السكري

فوائد صحية غير متوقعه لتناول كوب من شاي الشعير فهو يساعد على إدارة الوزن والتحكم في الجلوكوز وتحسين الهضم. إليك الفوائد الصحية لتناول شاي الشعير.









1. يمنع حساسية الأنف







أظهرت دراسة أن مستخلص حبوب الشعير المخمر يمكن أن يقلل من تأثير السيتوكينات الالتهابية وقد يساعد في علاج أعراض التهاب الأنف التحسسي مثل احتقان الأنف والصداع وسيلان الأنف.





2. يعمل كمضاد لمرض السكر







يمكن أن يكون شاي الشعير علاجًا فعالًا في الوقاية من مرض السكري ومن الأفضل استخدام الشاي كبديل للمشروبات السكرية نظرًا لقلة السعرات الحرارية ومحتواها العالي من الألياف.





3. يمكن أن تساعد في مشاكل الخصوبة







الشعير غنى بالمعادن الحيوية ومضادات الأكسدة التي تسمى السيلينيوم والتى تحسن حركة الحيوانات المنوية وجودته لتحسين الإخصاب.







4. يبطئ الشيخوخة





الشاي يحسن الوظائف المعرفية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وبالتالي يزيد من عمر الشخص تقريبًا لذلك ، فإنه يؤخر أيضًا التدهور المعرفي بسبب الشيخوخة.





5. يقوي المناعة







يحتوي شاي الشعير على بروتين نشط يسمى الببتيد والذي يرتبط بتعزيز جهاز المناعة.