يفوق السبانخ..11 فائدة لتناول مغلي الشعير

يحتوي الشعير على نسبة عاليةٍ من الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس والفوسفور، أثبتت الدراسات أنّ نسبة الكالسيوم فيه أكثر منه في حليب البقر بعشرة أضعافٍ، ونسبة الحديد فيه أكثر من نسبته في السبانخ بخمس مرات،لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال فوائده.









1) يساعد في التخلص من السعال الحاد. ويزيل خشونة الصوت الناتح عن نزلات البرد.





2) يساعد على إدرار البول. يسهم في التخلص من رمل وحصى الكلى.





3) يعمل على تهدئة الأعصاب.





4) مطفئ للعطش في أيام الحر الشديد. يعمل على تسهيل عملية الهضم داخل المعدة.





5) يستخدم في تعقيم الجروج المتقيحة.





6) يساعد على تقليل التهابات الأمعاء الدقيقة.





7) يقي القلب والدورة الدموية من الأمراض كما يعمل على حماية الشرايين من التصلب.





8) يعمل على تأخير ظهور مظاهر الشيخوخة باحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات "أ، ج، هـ " التي تعمل على إطالة عمر الخلايا.

9- يقوي جهاز المناعة في الجسم.





10) يقلل من نسبة السكر في الدم، كما يعمل على تنظيم الضغط .



