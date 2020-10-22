AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي جمال يشوق جمهوره بأغنية جديدة قريبا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
رامى جمال
رامى جمال
Advertisements
أحمد إبراهيم
شوق الفنان رامى جمال، جمهوره بأغنية جديدة من المقرر أن يطرحها في الأيام القليلة المقبلة. 

وكتب رامى جمال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "انا مت ١٠٠ مره م العيشه وحداني.. قريبا". 

يذكر أن أعلن رامي جمال انتهاء تعاقده مع شركة نجوم ريكوردز بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. 

وغرد رامي جمال "النهارده وبعد عشره ٨ سنوات اقدر اقول  شكرا علي وجودكم في مرحله مهمه في حياتي عملنا فيهم اربع ألبومات سوا ".

وأضاف "بس سنه الحياه ان كل واحد لازم يخوض مرحله وتجربه جديده اتمنالكم واتمني لنفسي فيها النجاح وتاني بشكركم فرد فرد واشوفكم علي خير ". 


وطرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي" مطلع العام الجاري، والذي ضم أغنية " سقف" التي كانت اكثر اغنيات الالبوم نجاحا على الاطلاق وحققت 45 مليون مشاهدة وتصدرت التريند. 

وظهر في الكليب كل من أحمد السقا، إسعاد يونس، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد أوس أوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهني ،أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، ومن نجوم الرياضة شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي عليـ إبراهيم فايق، هاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.

أغنية " سقف " من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع توما والأغنية ضمن أغانى ألبومه الجديد " انا لوحدى ". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعاون استمر 8 سنوات.. رامي جمال يعلن انتهاء تعاقده مع نجوم ريكوردز

رامي جمال في أحدث ظهور له بعد انفصاله عن نجوم ريكوردز

ترشيحاتنا

احذر.. 6 علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا

بفستان مكشوف.. جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة جريئة

ماذا يأكل الزعماء.. سر سؤال طلب السادات من أنيس منصور إجابة له ومات قبل معرفة الجواب

قرارات جديدة لوزير التربية والتعليم .. 3 اختيارات أمام طلاب المدارس الخائفين من كورونا.. أبرزها التأجيل للعام القادم

بعد تطاول أردوغان| تامر أمين يكشف عن حملة مقاطعة السلع التركية في الخليج..فيديو

الصحة: 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة رومانسية.. خالد سليم يطل برفقة زوجته.. شاهد

بملابس على الموضة.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

3 طرق حديثة للتعامل مع مرض السكري عند الأطفال