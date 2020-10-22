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محافظات

صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للأطباء والتمريض بوحدات الكلي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اختتمت اليوم  فعاليات الدورة التدريبية للأطباء والتمريض بوحدات الكلى والتى استمرت  علي مدار خمسة أيام بالدقهلية بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية و الدكتور عصام عطوة مدير ادارة الكلى بالوزارة والدكتور احمد البيلي مدير ادارة الكلى بالمديرية وبحضور ٤٠ متدربا من الأطباء و التمريض العاملين بمستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية.

وجاءت الدوره في اطار جهود  وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد للسعى نحو التطوير والتعليم المستمر لكافة الأطقم الطبية وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وتحت رعاية إدارة الكلى بالوزارة وادارة الكلى  بمديرية الصحة.

حيث قام وكيل الوزارة بتكريم المتدربين من اطباء وتمريض وتسليم الشهادات لهم  و وجه  الشكر لكافة المتدربين والعاملين بوحدات الكلى على المستوى المشرف الذي وصلت له وحدات الكلى بالدقهلية  مؤكدا اننا  جميعا هدفنا الاول هو ارضاء المريض وتخفيف آلامه والعمل المستمر على تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

كما قدم  الشكر للمدربين بالدورة  الدكتور أسامة الشحات استشارى الكلى ونقيب الأطباء بالدقهلية والدكتور حامد عزت العراقي رئيس وحده التدريب والتطوير والبحث العلمي بالمستشفى والدكتور محمد كمال ابو الفتوح اخصائي أمراض الكلى.

الجدير بالذكر ان الدورات  اشتملت على التدريب على أعمال الغسيل الدموي والبريتوني وإدارة وحدات الغسيل الكلوي والعديد من ورش التدريب العملي على استعمال ماكينات الغسيل الكلوى ومحطات معالجة المياه بوحدات الغسيل الكلوي.
صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للأطباء والتمريض بوحدات الكلي
صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للأطباء والتمريض بوحدات الكلي
صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للأطباء والتمريض بوحدات الكلي
صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للأطباء والتمريض بوحدات الكلي
صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للأطباء والتمريض بوحدات الكلي
صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للأطباء والتمريض بوحدات الكلي
صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للأطباء والتمريض بوحدات الكلي

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