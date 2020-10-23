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رياضة

الجماهير تدعم الأهلي.. قبل لقاء الوداد بساعات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:20 ص
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج ##الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد دعما للنادي الاهلي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات "‏ياسمرا ياللى مهرك غالى ويهون علشانك كل،غالي ‎#الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد" و "‏مباراة العوده دائما ننادي ان بطاقة التأهل لم تحدد بعد أمامنا 90 دقيقه يجب نقاتل وان نصر علي الفوز ليحسم التأهل رسمي الي لنهائي
المارد الاحمر يجب أن يكون حاضر في الميعاد لدك الوداد
والحصول علي بطاقة التأهل للنهائي الاقوي،
ولهذا كلنا ثقه بعون الله#الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد".

وقال آخرون" ‏اعظم نادى فى الكون لو كل الدنيا ضده هافضل احبه بجنون " و" ‏ليست مباراة تأهل فقط بل تأكيد الفوز والتفوق وإرسال الرسالة الأخيرة للمنافس فى النهائي  أن البطل  جاهز وبقوه بإنتظاره لتتخلص منه والفوز بلسمراء والعوده بها لمكانها المحبب الى قلبها هنا فى القاهره وبلتحديد  جزيرة الشياطين الحمر ‎#الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد".

واضاف اخرون" ‏احنا معاكم يا ابطال لحد اخر المشوار ولحد ماتحملو الكاس وتجيبو الاميرة لينا ..#الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد " و" ‏‎الاهلي جمهوره معاه يارب انصرنا ". 

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