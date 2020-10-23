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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم الكاف ومجلس إدارة الزمالك.. ومقاطعة المنتجات الفرنسية تتصدر تويتر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:


أبدى الفنان نبيل الحلفاوي رأيه في تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي اقرها الاتحاد الافريقي يوم 1 نوفمبر بدلا 24 أكتوبر.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏رأيي إن لازم الزمالك يركز على إيجابيات التأجيل.. اكتمال الفريق بعودة ساسي وعلاء وحازم. وعلى مباراة الرجاء للصعود إلى النهائي بإذن الله. وأن يتخذ مما حدث دافعا قويا لتحقيق الفوز.".


هاجم أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قرار تأجيل مباراة الرجاء والزمالك ل 1 نوفمبر المقبل .

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏اتحاد افريقي فاسد و فاشل و عليه شبهات طول العمر و مجلس ادارة الزمالك للكلام و المداخلات بس .. وقفنا معاكو ضد الكل هاتو حق النادي بقي !! في الاخر دي اغلي بطولة و ربنا يوفق اللاعيبة و يجبوها هما قدها ان شاء الله ..الزمالك و بس ""



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية، بعد الرسوم المسائيه للرسول صلى الله عليه وسلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات"‏تم التعميم على جميع الجمعيات
بـ ‎#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية ورفعها من كافة الأسواق والفروع"


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج ##الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد دعما للنادي الاهلي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات "‏ياسمرا ياللى مهرك غالى ويهون علشانك كل،غالي ‎#الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد"

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