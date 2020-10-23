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نجيب ساويرس: مهرجان الجونة أعطى للمدينة الساحلية طابعا عالميا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:21 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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عبد الخالق صلاح
أعرب المهندس نجيب ساويرس عن سعادته بافتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

وأشار خلال تصريحات علي هامش انطلاق مهرجان الجونة: المهرجان أعطى للمدينة الساحلية طابعا عالميا، وأصبح العالم كله يعرف الجونة، خاصة وإن المدينة تتمتع بجمال خاص.

وبدأت اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بانطلاق الحفل الافتتاحي لدورته الرابعة، بتوافد النجوم على السجادة الحمراء، وكان أولهم الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة -التي تقدم حفل اليوم- بالإضافة إلى الفنانة نسرين طافش والإعلامية إنجي علي وبوسي شلبي، ويستمر باقي النجوم في التوافد. 

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بخضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.
 
كما حضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.


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