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فن

رغم تواجدها في المطار.. سر غياب منى زكي عن مهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
منى زكي
منى زكي
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قسم الفن
تساءل كثيرون عن سر غياب النجمة منى زكي عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي رغم ظهورها في المطار بالفعل.

ولم تظهر منى زكى حتى الآن في أي من فعاليات مهرجان الجونة، ابتداء من ليلة الافتتاح، وانتهاء بكل ندواته وفعالياته خلال أيامه الثلاثة الفائتة، ما دعا الجميع للتساؤل عن السبب.

وكانت منى زكي ظهرت في المطار، في فيديو مع الإعلامية بوسي شلبي، التي سألتها جاهزة للمهرجان، فردت منى: "أيوة.. ومعايا الفستان" وأشارت إلى الحقيبة الكبيرة التي تحملها.

وبرر البعض غيابها برغبتها في حفل الختام فقط، دون الافتتاح والفعاليات، خاصة أنه من المنتظر تكريمها في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعقد بعد أيام، والذي قرر تكريمها ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز.

كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلن عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2  إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

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