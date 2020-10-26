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محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:43 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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ايمن رياض
أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.


وجاء نص التهنئة كالتالي: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا خالص التهانى، وأطيب الامنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات. إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم الإسلام والتعايش والاخاء، ونحن على عهدنا نمضي في ظل قيادتكم الحكيمة بعزيمة لا تلين نحو التقدم والتنمية وليحصد الشعب المصري العظيم بشائر الازدهار والرخاء، داعين الله ان يديم عليكم المزيد من التوفيق والتقدم وأن يكلل خطاكم دائما بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب".


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كما بعث المحافظ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.


ويتقدم المحافظ، بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

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