المرتبات قليلة.. أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء ووزير المالية دعم ماسبيرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام المصري هو من يواجه التنظيمات الإرهابية ويدافع عن الدولة المصرية في ظل ما تنفقه الإرهابية من ملايين لتشويه الدولة المصرية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أجهزة المخابرات القطرية والتركية هي التي تدير وتنفق على القنوات والأبواق الإرهابية لتهاجم الدولة المصرية.





وناشد موسى، رئيس الوزراء ووزير المالية بتوفير كافة السبل والدعم التكنولوجي للتليفزيون المصري لكي يستطيعوا أن يدافعوا عن الدولة المصرية من خلال التليفزيون القومي الذي يعبر عن المصريين.





واستنكر موسى، تدني مرتبات المذيعين بالتليفزيون المصري؛ لافتا أنها لا تكفي المذيع لكي يخرج للجمهور بالشكل اللائق كمذيع في ماسبيرو.





وأشار موسى، إلى أن التليفزيون المصري به العديد من الخبرات والكفاءات التي تقدم مادة إعلامية على أعلى مستوى.