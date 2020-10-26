AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المرتبات قليلة.. أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء ووزير المالية دعم ماسبيرو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:59 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام المصري هو من يواجه التنظيمات الإرهابية ويدافع عن الدولة المصرية في ظل ما تنفقه الإرهابية من ملايين لتشويه الدولة المصرية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أجهزة المخابرات القطرية والتركية هي التي تدير وتنفق على القنوات والأبواق الإرهابية لتهاجم الدولة المصرية.

وناشد موسى، رئيس الوزراء ووزير المالية بتوفير كافة السبل والدعم التكنولوجي للتليفزيون المصري لكي يستطيعوا أن يدافعوا عن الدولة المصرية من خلال التليفزيون القومي الذي يعبر عن المصريين.

واستنكر موسى، تدني مرتبات المذيعين بالتليفزيون المصري؛ لافتا أنها لا تكفي المذيع لكي يخرج للجمهور بالشكل اللائق كمذيع في ماسبيرو.

وأشار موسى، إلى أن التليفزيون المصري به العديد من الخبرات والكفاءات التي تقدم مادة إعلامية على أعلى مستوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جه يكحلها عماها.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

أحذية المصريين أشرف منه.. أحمد موسى: لديّ فيديو للهارب محمد علي يشتم فيه المصريين

أحمد موسى يناشد الأمن الوطني بالقبض على مجموعة ملثمين فى الجيزة

أحمد موسى يطلق هاشتاج عزبة موزة ..فيديو

أحمد موسى: لا توجد مؤسسات في قطر وهى فى الأصل عزبة

أحمد موسى: هاشتاج عزبة موزة بيوجعهم أوي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يخصص مليار جنيه لـ "التضامن" لدعم طلاب "تكافل وكرامة" بالجامعات

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

سفير الصين يرد على تصريحات مسئولين أمريكيين حول شبكات 5G: لا دليل على الاختراق

بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية

بدون معاناة .. 10 طرق للتغلب على مشاكل الدورة الشهرية

المرتبات قليلة.. أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء ووزير المالية دعم ماسبيرو

AdvertisementS

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

على طريقة رمضان صبحي.. ماذا فعل أليو ديانج في مران الأهلي؟ ..شاهد

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

الرئيس السيسي يخصص مليار جنيه لـ "التضامن" لدعم طلاب "تكافل وكرامة" بالجامعات

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

40 ألف جنيه لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

من عائلة فنية.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار الـ تاي تشي.. إليك كل ما تريد معرفته عن هذه الرياضة

بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية

الفنانة هبة السيسي تزف بشرى سارة لجمهورها من مهرجان الجونة السينمائي .. صور