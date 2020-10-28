AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حميد الشاعري يطرح أغنية «هلهلي» من ألبومه الجديد «أنا بابا».. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
طرحت الشركة المنتجة الألبوم الجديد، الكابو حميد الشاعرى، أغنية "هلهلي"، وهي الأغنية السادسة من ألبومه "أنا بابا"، المقرر طرحه كاملاً خلال الفترة المقبلة، عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "هلهلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكساج توما، ميكس وماستر حميد الشاعرى، وتقول كلماتها: "هلهلى.. كنت عايش هلهلى، عمرى ده مش فارقلى.. أى حاجة فى أى حاجة واللى جاى مش باينلى، جيتى انتى.. يا حياة قلبى انتى، نور عنيا حبيبتى فجأة غيرتى كل حاجة لما حبك ندهلى، يا وردة.. عامله ايه النهاردة، كل يوم انتى أحلى.. والحياة بيكى تحلى، يا فله.. غيرى مين بيكى أولى، حاولوا مليون محاولة.. عنك انتى ما اتخلى، يا حلوة.. سلميلى ع الحلاوة.. والدلع والشقاوة.. ده انتى غالية غلاوة، أمانة.. سلميلى على خد وردى.. يسوى كل الدنيا عندى.. وانتى جنبى محدش قدى".

جدير بالذكر أن ألبوم حميد الشاعرى الجديد يضم 10 أغاني، تعاون فيهما عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعى ومحمد رحيم وطارق عبد الجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. بعد غياب ١٤عاما.. شركة "كامب" تعيد حميد الشاعري بألبوم "أنا بابا"

أنا بابا.. طرح برومو ألبوم حميد الشاعري بعد غياب 14 عامًا

شاهد.. حميد الشاعري يقدم الفنان يوسف آخر اكتشافته فى يا دنيا دواره

تامر حسني يعلن أغنيته الجديدة على إنستجرام

3 ملايين مشاهدة في يوم| تامر حسني الـ31 عالميا بـ"فجأة افترقنا"

ترشيحاتنا

مش المدرسة بس اللي غلطانة.. وزير التعليم يفجر مفاجآة جديدة في واقعة تذنيب طالبة 4 ساعات

الأهلي فى ورطة .. استياء فى القلعة الحمراء بسبب قرار اتحاد اليد باستئناف الدوري بالقائمة القديمة

بـ البطانة ومن غير.. رانيا يوسف بـ 5 إطلالات مثيرة في الجونة السينمائي

لأول مرة .. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز ويحذر الكاف

حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض من الهاتف المحمول.. الإفتاء تجيب.. فيديو

السودان يكشف آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور