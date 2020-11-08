AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصيبة جديدة تحل على ترامب.. ميلانيا تعد الأيام للطلاق منه

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:02 م
ميلانيا وترامب
ميلانيا وترامب
Advertisements
محمد علي
زعمت تقارير صحيفة بأن زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، تحضر نفسها للانفصال عن زوجها وطلب الطلاق منه، وأنها تعد اللحظات والأيام المتبقية له في الرئاسة حتى تتركه بعد ما ضاقت به ذرعًا، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

اعتمدت الصحيفة على مشاهدات خاصة بها، قالت فيها إن ميلانيا مرت فترات سيئة مع دونالد ترامب، وأنها لم تعد تطيقه.

وقالت الصحيفة إن النية مبيتة لدى ميلانيا منذ 5 سنوات قبل حتى أن يصبح ترامب رئيسًا، حيث زعمت إن الزوجة حزنت لما سمعت خبر فوز زوجها بانتخابات الرئاسة في عام 2016 عندما هزم منافسته هيلاري كلينتون.

وذكرت الصحيفة إن ميلانيا انفجرت وقتها بالبكاء، بعد الإعلان عن فوز زوجها في انتخابات عام 2016 وقال أحد أصدقائها حينها إنها لم تتوقع أبدا انتخابه رئيسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة الأولى الأمريكية انتظرت خمسة أشهر قبل الانتقال من نيويورك إلى واشنطن للانضمام إلى زوجها هناك، تحت ذريعة اكتمال نجلهما بارون دراساته في المدرسة.

لكن كبيرة مستشاري ميلانيا ترامب سابقا، ستيفاني وولكوف، قالت، حسب "ديلي ميل"، إن السيدة الأولى كانت تتفاوض خلال تلك الفترة على اتفاقية ما بعد الزواج تضمن حصول بارون على حصة متساوية في ثروة والده.

وادعت وولكوف أن لدى دونالد وميلانيا ترامب غرفتي نوم منفصلتين في البيت الأبيض ولم يعد زواجهما سوى صفقة.

من جانبها، زعمت مستشارة ترامب السابقة، أوماروسا مانيجولت نيومان، أن الزواج الذي استمر 15 عاما قد انتهى بالفعل، قائلة: "تحسب ميلانيا كل دقيقة قبل تركه منصبه ما سيمكنها من طلب الطلاق".

ومن المتوقع أن تبدأ ميلانيا في إجراءات طلاقها بعد 20 يناير المقبل وهو اليوم الأخير لترامب وكل أسرته في البيت الأبيض، والذي من المفترض أن يسلمه للرئيس المنتخب جو بايدن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريم ترامب.. كراهية ميلانيا وإيفانكا تظهر علنًا في مؤتمر الحزب الجمهوري| فيديو

هل تصبح إيفانكا أول رئيسة لأمريكا؟..ترامب يؤهل ابنته وميلانيا تستسلم

شاهد.. أول ظهور لـ ميلانيا ترامب بعد تعافيها من كورونا

ميلانيا ترامب تحرج زوجها وتترك يده بشكل غريب.. فيديو

في أول ظهور فردي لها.. السيدة الأولى الأمريكية تقرر المشاركة في تجمع انتخابي لدعم ترامب

ديلي ميل: ميلانيا ترامب تنفر منه وعلاقتهم الزوجية غريبة

ترشيحاتنا

50 مليونا.. وزيرة الصحة تكشف أرقاما صادمة عن إصابات كورونا.. فيديو

بإطلالة صيفية.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الإسماعيلي يرسل مليون جنيه لـ بتروجيت للتعاقد مع كريم طارق

أهلاوي من صغري.. أسامة جلال يكشف موقفه من عرضي الأهلي والزمالك

وزيرة الصحة: الجالسون في المنازل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

مهددون بالجوع والموت.. تحذير أممي من نزوح 9 ملايين إثيوبي بسبب الصراع في إقليم تيجراي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 وفئة سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 rs.. صور

بالدولار.. سعر غير متوقع لـ فستان درة في حفل زفاف هنادي مهنا

الجميع يشارك.. إقبال كبير من الناخبين على اللجان بمحافظة الشرقية.. فيديو وصور