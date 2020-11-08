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أخبار العالم

عار يجب التخلص منه.. مليون مصاب بالفيروس في ولاية أمريكية واحدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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قسم الخارجي
تجاوزت ولاية تكساس الأمريكية المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما جعلها من بين أضخم الولايات التي تفشي فيها الوباء المسبب لمرض كوفيد-19، وفق ما ذكرت تقارير صحفية أمريكية.

يأتي الرقم المزعج في الوقت الذي تمر فيه الولايات المتحدة بموجة ثالثة من الإصابات، سجلت ارتفاعات هي الأكبر عالميًا، حيث سجلت أمريكا أكثر من 100 ألف إصابة 3 مرات في أقل من أسبوع.

وتعد تكساس أول ولاية أمريكية تتجاوز إصابات كورونا فيها المليون حالة، بثالث قفزة قياسية على التوالي. 

وأبلغت ولاية تكساس التي تمثل أكثر من 10 % من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتلتها ولاية إلينوي التي تضم نصف عدد المصابين.

تعد الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 9.8 مليون إصابة، وأكثر من 230 ألف وفاة بالفيروس.

وفي هذا السياق وضع الرئيس المنتخب جو بايدن أمر محاربة الوباء أولى أولوياته، واعتبر إن ما يحدث في أمريكا عار كبير يجب إزالته، مشفقًا ومواسيًا ضحايا الفيروس الذين ذهبوا دون أن يتلقوا العناية الطبية اللازمة.

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