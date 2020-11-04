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أخبار العالم

CNN: ترامب لم يفز بالانتخابات وقد يخسر المعركة أمام بايدن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:49 م
بايدن وترامب
بايدن وترامب
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محمد علي
ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن نتائج الفرز الجزئي حتى اللحظة تؤكد تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري والرئيس الحالي لأمريكا دونالد ترامب.

وأكدت سي إن إن، أن بايدن حصل على  50.2% ، بينما حصل منافسه ترامب على 48.3%.


ورصدت الصحافة الأمريكية استياء كبيرًا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تزوير الانتخابات، التي يظهر أنها شبهة بعيدة الحدوث، والتي دعت أحد حلفائه إلى  الخروج علنًا وانتقاده.

وعبر  حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والحليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كريس كريستي، عن خلافه ورفضه للتصريحات التي أدلى بها ترامب صباح اليوم، وفق تقارير شبكة سي إن إن.

وقال كريستي إنه من الخطأ أن يعلن الرئيس ترامب عن نصره قبل أوانه مهاجمًا عملية  فرز الأصوات المشروعة. 

وأضاف  كريستي: أن ترامب "قوض مصداقيته. ليس هناك أي أساس لتقديم هذه الحجة أو الذي قاله ".


وعلى الناحية المقابلة، قال حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي، توم وولف، في رده على ترامب، إن  ادعاءات  ترامب، حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية،  هجوم  حزبي ليس الا، مضيفا أن ولايته تعمل جاهدة لفرز أكثر من مليون بطاقة اقتراع عبر البريد.

وقال وولف، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لنكن واضحين، هذا هجوم بدوافع حزبية على انتخابات ولاية بنسلفانيا، وعلى أصواتنا والديمقراطية، وتعمل مقاطعاتنا دون كلل لفرز الأصوات بأسرع ما يمكن، وبأكبر قدر من الدقة، انتخابات بنسلفانيا نزيهة، وسنقوم بفرز كل الأصوات".

ويستمر إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية مستمرًا حتى يوم الجمعة المقبل، وفق ما ذكر محللون ومسئولون، حيث قالت  صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مسؤولين أن ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء.

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