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أخبار العالم

إثيوبيا تشتعل.. كيف يقود آبي أحمد بلاده لحرب كبرى؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:04 م
آبي أحمد
آبي أحمد
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محمد علي
بعد عام تقريبًا من فوزه بجائزة نوبل للسلام لإنهائه عقدين من العداء مع إريتريا المجاورة، أثار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قلقًا دوليًا بعد أن لجأ إلى القوة لقمع المعارضة الداخلية مهددا بحرب أهلية لا ترحم، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية.


انقلاب على السلام

وفي انقلاب على طرق التفاهم الدبلوماسية، اتهم آبي الحكومة الإقليمية في ولاية تيجراي الشمالية بمهاجمة قاعدة عسكرية لجيشه لسرقة معدات وذخائر وأسلحة، وأمر الجيش بالرد.


 أودى القتال العنيف بين الجيش والقوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الحاكمة في المنطقة بحياة العشرات هذا الأسبوع، وفقًا لدبلوماسيين أجانب تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.


قال آبي للتلفزيون الرسمي يوم أمس الجمعة إن ضربات جوية نفذت على مستودعات أسلحة في ميكيلي عاصمة تيجراي ودمرت قاذفات صواريخ وعتاد عسكري آخر.

تنديد دولي

وأثارت المواجهة دعوات لضبط النفس من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والولايات المتحدة وألمانيا.


 كما أخاف رد الحكومة الإثيوبية المستثمرين ، الذين  يستثمرون في إثيوبيا منذ تولي آبي السلطة في عام 2018 وبدأوا في فتح الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة.


تخويف المستثمرين

قال مارك بولاند محلل أبحاث الائتمان في شركة رييد انتليجينس، إن المفاوضات مع الصين بشأن تأجيل خدمة الديون، والتي من المحتمل أن تؤجل 2.1 مليار دولار من المدفوعات قد تكون معرضة للخطر ، في حين أن 2.2 مليار دولار من قروض البنك الدولي التي كان من المتوقع سدادها  بين 2021 و 2023 قد تكون في خطر أيضًا.


توترت العلاقات بين تيجراي والحكومة الفيدرالية منذ أن تولى آبي منصبه وجرى تهميش جبهة تحرير تيجراي، التي كانت ذات يوم وسيط السلطة الأبرز في إثيوبيا.

ألقى آبي باللوم في أعمال العنف على "الغطرسة الإجرامية والتعنت" من قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي ، بينما أشار إلى أن العمليات العسكرية ستكون محدودة النطاق. 

حالة الطوارئ

ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في المنطقة يوم الجمعة التي ستمنح السلطة امكانية نزع سلاح أفراد الأمن في تيجراي وفرض حظر التجول واستخدام "القوة المناسبة" للحفاظ على النظام.

ومع ذلك ، لا تزال احتمالات حدوث تصعيد في الأعمال العدائية عالية ، حيث حذر ديبرتسيون جبريمايكل ، رئيس تيجراي، من أن المنطقة لديها القدرة والعزم على تدمير أولئك الذين يهاجمونها.

صراع محتمل مع دول أخرى

وتقع أكثر من نصف القوات المسلحة الإثيوبية في تيجراي ، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية،  وهو وجود نشأ خلال الصراع الإثيوبي مع إريتريا.

هناك أيضًا خطر أن تمتد الاضطرابات إلى مناطق مضطربة أخرى عانت من الاحتجاجات والعنف هذا العام ، أو إلى الدول المجاورة بما في ذلك إريتريا ، التي ظلت علاقتها مع تيجراي فاترة على الرغم من اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مع آبي.

وأغلقت كل من السودان وجيبوتي وإريتريا حدودها مع إثيوبيا بسبب مخاوف من اتساع رقعة الصراع.

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