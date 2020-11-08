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رياضة

موسيماني يجهز الأهلي للقاء الزمالك بمحاضرة وتدريبات بدنية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين داخل ملعب التتش عن بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وكان الجهاز الفني قد صعد مجموعة من الناشئين للمشاركة في مران الفريق، بسبب النقص العددي بعد انضمام أكثر من لاعب إلى المنتخبات الوطنية.

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش.

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم قام بيتسو موسيماني، المدير الفني، بالحديث مع اللاعبين قبل إجراء تقسيمة بالكرة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.
 

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