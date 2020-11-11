AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجروان يقلد رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية وسام التسامح والسلام

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
مـيــــس رضـــا
التقى وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة  الدكتور أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس، بوزير الصحة الأسبق،  الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، وذلك لبحث جهود التعاون المشترك والمثمر بين المؤسستين للدفع بقضايا التسامح والسلام في قارتي أفريقيا وآسيا. 


واستعرض الجروان، جهود المجلس، الرامية لتعزيز قيم التسامح والسلام في العالم، بما في ذلك الأدوات التي يمتلكها المجلس عالميًا ونشأته وتكوينه ومقراته الدائمة والإقليمية حول العالم، معربًا عن سعادته بزيارة واحدة من أعرق المنظمات الشعبية في القارتين الأفريقية والآسيوية والتي تأسست على يد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في عام 1958. 


ووجه الجروان الشكر للعالم الأستاذ الدكتور حلمي الحديدي على حفاوة الاستقبال، مقدرًا الجهد الذي يبذله في دعم تعزيز أدوات المنظمة نحو استعادة دورها الريادي إقليميًا ودوليًا.

فيما رحب الأستاذ الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بزيارة وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، مقدرًا الدور الذي لعبه المجلس منذ تأسيسه في دعم ترسيخ قيم التسامح والسلام. 

كما وجه "الحديدي" الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دورها الريادي في دعم قضايا الشعوب، ودورها الراسخ في دعم القضايا الإنسانية المختلفة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة والمقبلة وفي ظل هذا الاقتتال الدائر في بعض البلدان الأفريقية والآسيوية، علينا أن نستعد للمساهمة في دعم وتأهيل ومساندة هذه الشعوب من أجل استعادة الاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي والأمن إلى المنطقة.

وفي ختام اللقاء، منح الدكتور أحمد بن محمد الجروان وسام المجلس العالمي للتسامح والسلام للأستاذ الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية تقديرًا لجهوده وتاريخه الثري في العمل التطوعي إقليميًا ودوليًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنهى 17 عاما من الصراع.. الجروان يعلق على اتفاق السلام بين السودان والحركات المسلحة

تأنيث الوظائف القيادية.. تدشين الاتحاد الأفروآسيوي لحل مشاكل المرأة

4 اتفاقات بينها برامج تدريبية.. وفد من مؤسسة المعرفة بدبي يزور "الأعلى للإعلام"

رمزا خليجيا ومدرسة للدبلوماسية.. المجلس العالمي للتسامح والسلام ينعى أمير الكويت

ترشيحاتنا

البنك الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع محمد ناجي جدو

في أحد الأفراح .. شاهد أحدث ظهور لـ سعد الصغير

في ذكرى وفاته.. أشهر أعمال المؤلف الكبير سعد الدين وهبة

فوضى وقلق.. زلزال ترامب يضرب البنتاجون

بعد وفاة رئيس الوزراء.. ملك البحرين يعلن الحداد الرسمي أسبوعا.. وهذا موعد جنازته

لحظات رومانسية.. لقاء الخميسي برفقة زوجها في روما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مواصفات وأسعار النسخة الأكثر مبيعا من نيسان في التاريخ

بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة