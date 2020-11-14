صوت ملوش حل.. حميد الشاعري يكتشف موهبة غنائية جديدة "شاهد"

قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة السوشيال ميديا، اليوم، السبت، والتي تستعرض من خلالها مجموعة من الأخبار والقضايا المهمة، التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة.





وعرضت الإعلامية لميس سلامة فيديو للفنان "حميد الشاعري"، والذي اكتشف موهبة جديدة صغيرة، وهي الطفلة "مايا ناصف"، تبلغ من العمر 10 سنوات فقط، معقبا على الفيديو "صوت ملوش حل".





وطرحت الشركة المنتجة الألبوم الجديد، للكابو حميد الشاعرى ، وأغنية "هلهلي" هي السادسة من ألبومه "أنا بابا"، المقرر طرحه كاملًا خلال الفترة المقبلة، عبر قناته على يوتيوب.





أغنية "هلهلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكساج توما، ميكس وماستر حميد الشاعرى، وتقول كلماتها: "هلهلى.. كنت عايش هلهلى، عمرى ده مش فارقلى.. أى حاجة فى أى حاجة واللى جاى مش باينلى، جيتى انتى.. يا حياة قلبى انتى، نور عنيا حبيبتى فجأة غيرتى كل حاجة لما حبك ندهلى، يا وردة.. عامله ايه النهاردة، كل يوم انتى أحلى.. والحياة بيكى تحلى، يا فله.. غيرى مين بيكى أولى، حاولوا مليون محاولة.. عنك انتى ما اتخلى، يا حلوة.. سلميلى ع الحلاوة.. والدلع والشقاوة.. ده انتى غالية غلاوة، أمانة.. سلميلى على خد وردى.. يسوى كل الدنيا عندى.. وانتى جنبى محدش قدى".





جدير بالذكر أن ألبوم حميد الشاعرى الجديد يضم 10 أغاني، تعاون فيه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعى ومحمد رحيم وطارق عبد الجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.



