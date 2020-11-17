Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو أديب: تغيير موعد عودة محمد النني من توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
النني
النني
Advertisements
محمد حليم قنديل
أكد الإعلامي عمرو أديب، إن مصادره من توجو كشفت له معلومات عن عودة اللاعب محمد النني إلي القاهرة ظهر غد.

وأوضح «أديب» عبر برنامجه «الحكاية» المذاع على شاشة قناة «إم بي سي مصر»: «محمد النني سيعود إلي مصر غدا، بمفرده، وليس مع المنتخب كما تم الإعلان عن ذلك منذ قليل».

واشار عمرو أديب، إلى أن عودة اللاعب محمد النني بمفرده بعيدا عن المنتخب هو المنطقي حتي لا يصاب باقي اللاعبين بكورونا المستجد.

واستطرد الإعلامي عمرو أديب: "المنتخب لما يرجعوا بعد بكرة بعد الماتش هيتعملهم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا .. وعمل مسحات طبيه لهم في مطار القاهرة فور وصولهم".

وعلق عمرو أديب عن عودة محمد النني غدا، قائلا "هو دا الحل الاحسن والافضل والأمثل لعودة النني بمفرده حتي لا يكون هناك اختلاط وإصابات أخري بين المنتخب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

70 واحد.. عمدة نجريج عن الحاضرين لـ فرح شقيق محمد صلاح

عن حضن صلاح 5 مرات.. عمدة نجريج: كنا بنبوسه في كتفه مش خده

كواليس إصابة زوجة محمد صلاح بـ كورونا

إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا.. عمرو أديب يكشف حقيقة انتقال الفيروس لابنتهما "مكة"

ترشيحاتنا

في ذكرى معركة القادسية.. قصة فيلم سعاد حسني الممنوع من العرض.. صور

القوات المسلحة تعرض فيديو لعبور السفن الحربية المصرية لمضيق البوسفور التركي

أحمد سيد زيزو يتصدر تويتر قبل مبارة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال ... اعرف السبب

وزير الشباب والرياضة: لم نتخذ قرارا بخصوص نادي الزمالك حتى الآن

عزت العلايلي يفجر مفاجأة عن تصريحات مسيئة لـ محمد رمضان

كبرت البنوتة.. شاهد بنات محمد صلاح يخطفن القلوب في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب قهاوي زمان.. طريقة عمل زبادي خلاط في دقائق

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها