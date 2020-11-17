عمرو أديب: تغيير موعد عودة محمد النني من توجو

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن مصادره من توجو كشفت له معلومات عن عودة اللاعب محمد النني إلي القاهرة ظهر غد.





وأوضح «أديب» عبر برنامجه «الحكاية» المذاع على شاشة قناة «إم بي سي مصر»: «محمد النني سيعود إلي مصر غدا، بمفرده، وليس مع المنتخب كما تم الإعلان عن ذلك منذ قليل».





واشار عمرو أديب، إلى أن عودة اللاعب محمد النني بمفرده بعيدا عن المنتخب هو المنطقي حتي لا يصاب باقي اللاعبين بكورونا المستجد.





واستطرد الإعلامي عمرو أديب: "المنتخب لما يرجعوا بعد بكرة بعد الماتش هيتعملهم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا .. وعمل مسحات طبيه لهم في مطار القاهرة فور وصولهم".



