ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماركة عالمية.. 997 دولارا تكلفة فستان سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:16 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة سميرة سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنيقة وناعمة من اختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الشفاف المطرز الذي زاد من أناقتها.

اِقرأ أيضًا

كما تميز فستان سميرة سعيد بحزام عريض حول منطقة الخصر مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Maria Lucia Hohan، فيما بلغ سعر فستان سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير 997 دولارًا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سميرة سعيد على تسريحة شعر من أنامل المصفف ‏جورج المندلق، الذي وضع لها خبير التجميل Paul Constantinian مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والمتناسقة مع لون بشرتها.

وخطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، التي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي. 

وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة وقررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توكTik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.

وتعتبر سميرة سعيد هذه التجربة "أحلى وأمتع التجارب التي خاضتها، وهي فكرة استثنائية وخطوة عظيمة وفريدة من نوعها لأكثر من سبب، أبرزها أن البرنامج يمنح فرصة لأصحاب المواهب أن تبرز إمكاناتها بعدما حالت ظروف مهنية أو عائلية أو اجتماعية وغيرها دون تمكّنها من ممارسة الغناء وتحقيق الأحلام".

وقالت سميرة سعيد : "لعلّ البعض قد خانه الحظ في السابق، فلكل إنسان مليون حكاية وحكاية.. واليوم، يأتي هذا البرنامج ليقدم لهم مسرحًا كبيرًا ومنصة رائدة يطلّون عبرها ويُظهرون للناس موهبتهم الدفينة".

وأضافت سميرة سعيد: "ثمة مواهب عديدة شكلت مفاجأة بالنسبة لي، إحداها على سبيل المثال، تجربة رجل مسن احتفظ صوته بلياقته ولم يفقد اللّمّعية، إن جاز التعبير، ولا البريق الخاص به، وقد كنت منبهرةً به بكل معنى الكلمة".

وأشارت إلى مشترك آخر يستخدم طبقات صوته وعربه بكل بساطة وسهولة، على نحوٍ يؤكد أنه مطرب محترف ما زال يمارس موهبته تلك".


ماركة عالمية.. 997 دولارا تكلفة فستان سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة مبهجة.. سميرة سعيد تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

بفستان أبيض برفقة ابنها.. سميرة سعيد تتألق فى أحدث جلسة تصوير

سميرة سعيد: The Voice SENIOR انبهرت بأصوات فوق الستين

سميرة سعيد تتألق في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

الصحبة الحلوة مع الفن الراقي.. سميرة سعيد برفقة نجوى كرم وهاني شاكر

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تظهر أناقة سميرة سعيد.. شاهد

ترشيحاتنا

خالد قاسم: تطبيق مواعيد غلق وفتح المحال التجارية غير مرتبط بـ كورونا.. فيديو

إصابة العشرات في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

قطع المياه عن عدة مناطق بالعاصمة لمدة 14 ساعة.. اعرف الأماكن والأسباب

شهيرة: تربطني بـ نجلاء فتحي علاقة نسب

الريال السعودى يسجل 4.07 جنيه.. ننشر أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

عبد المنعم سعيد: بايدن سيقوم في البداية بتسهيل حياة الفلسطينيين.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. 997 دولارا تكلفة فستان سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير

مسلح يقتحم مولا تجاريا في أمريكا ويصيب عددًا من المتسوقين

تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور