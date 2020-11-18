بالأسود.. سميرة سعيد تثير الجدل على الانستجرام





وظهرت سميرة سعيد ، بفستان أسود ساحرة بأكمام شيفون منقطة وشفافة ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على السوشيال ميديا.





ومن الناحية الجمالية وضعت سميرة سعيد ما يناسب بشرتها واتخذت الالوان الترابية لإبراز جمالها، مع أحمر شفاة باللون الكشمير.





وخطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، التي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي.





وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة وقررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توكTik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.