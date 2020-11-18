Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأسود.. سميرة سعيد تثير الجدل على الانستجرام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
نشرت سميرة سعيد، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير لها. 

وظهرت سميرة سعيد، بفستان أسود ساحرة بأكمام شيفون منقطة وشفافة ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية وضعت سميرة سعيد ما يناسب بشرتها واتخذت الالوان الترابية لإبراز جمالها، مع أحمر شفاة باللون الكشمير. 

وخطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، التي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي. 

وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة وقررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توكTik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سميرة سعيد تطلق أغنية "قط وفار" مع الموزع الموسيقي النابلسي

سميرة سعيد تظهر بلوك جديد.. شاهد

بإطلالة مبهجة.. سميرة سعيد تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

بـ الأوف شولدر.. سميرة سعيد بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

بفستان أبيض برفقة ابنها.. سميرة سعيد تتألق فى أحدث جلسة تصوير

سميرة سعيد تتألق في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

ترشيحاتنا

أورام المخ أبرزها.. مخاطر قضاء ساعات طويلة على الهاتف المحمول

تراجع أسعار الذهب 8 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم

ولا يهمني.. محمد رمضان ينشر صورة من داخل طائرته الخاصة..شاهد

شرسة وعنيفة.. الحكومة تكشف موقفها من إغلاق المدارس بسبب الموجة الثانية لكورونا

من إثيوبيا إلى تل أبيب.. تفاصيل عملية قادتها إسرائيل في إقليم تيجراي المشتعل

أخبار الرياضة.. إصابة كوكا وحارس الزمالك بفيروس كورونا.. قرار جديد من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد البرتقال

الصحة العالمية تحذر والحكومة تستعد.. حقيقة الموجة الثانية لـ كورونا في مصر

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد