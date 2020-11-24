رغم بلوغ الوفيات حاجز الـ 50 ألفا.. ماكرون يخفف إجراءات العزل العام

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تخفيف إجراءات العزل العام، الذي تم فرضه للحد من انتشار فيروس كورونا بدءًا من السبت المقبل.





وقال ماكرون في كلمة له بخصوص جائحة كورونا "سنستخدم عدة لقاحات ضد فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن التطعيم لن يكون إلزاميًا.





وأضاف: "سننظم عملية إعطاء اللقاح بشكل سريع بدءا من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".





ويأتي قرار ماكرون تزامنًا مع تسجيل وزارة الصحة الفرنسية، 1005 حالات وفاة إضافية من المرض، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 50,237 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".





وسجلت الصحة الفرنسية، 9155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في فرنسا إلى نحو 2.15 مليون حالة إصابة.





وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات الفرنسية 30,622 مصابًا، وفقًا لبيانات الصحة الفرنسية.



