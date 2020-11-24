رغم بلوغ الوفيات حاجز الـ 50 ألفا.. ماكرون يخفف إجراءات العزل العام

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تخفيف إجراءات العزل العام، الذي تم فرضه للحد من انتشار فيروس كورونا بدءًا من السبت المقبل.
وقال ماكرون في كلمة له بخصوص جائحة كورونا "سنستخدم عدة لقاحات ضد فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن التطعيم لن يكون إلزاميًا.
وأضاف: "سننظم عملية إعطاء اللقاح بشكل سريع بدءا من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".
ويأتي قرار ماكرون تزامنًا مع تسجيل وزارة الصحة الفرنسية، 1005 حالات وفاة إضافية من المرض، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 50,237 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وسجلت الصحة الفرنسية، 9155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في فرنسا إلى نحو 2.15 مليون حالة إصابة.
وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات الفرنسية 30,622 مصابًا، وفقًا لبيانات الصحة الفرنسية.
وأعلنت روسيا، في وقت سابق من اليوم، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%؛ وذلك بعد 42 يوما من إجراء التجارب.
ونشر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.
وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.
وفي وقت سابق، كشف الحساب التابع للقاح "سبوتنيك" الروسي ضد فيروس كورونا، عن التكاليف المتوقعة له، عقب الأنباء التي خرجت عن الأسعار المتوقعة لشراء لقاحات فيروس كورونا الواعدة والمنتظر طرحها قريبًا.
وقال الحساب التابع للقاح "سبوتنيك-V" على موقع "تويتر"، إنه سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا".
وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ"سبوتنيك": "الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح "فايزر" وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح "موديرنا"، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك".