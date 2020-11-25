جمال الشورى يفوز بالمقعد الفردي عن الدائرة الأولى في مطروح

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمطروح والتى تضم مدن مرسي مطروح وبرانى والسلوم والنجيلة صباح اليوم الأربعاء، البيان الإحصائى لجولة الإعادة بالدائرة.









ووفقا للبيان، حصل علي مقعد الدائرة بالنظام الفردى جمال الشورى والذى حصل على أصوات 30195 ناخبًا، بينما خسر منافسه ياسين محمد صالح والذى حصل على 25361 صوتًا، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 60056 صوتًا بلغ منهم عدد الأصوات الباطلة 4496 صوتًا وعدد الأصوات الصحيحة 55560 صوتًا.





ومن المقرر أن تعلن نتيجة الدائرة الثانية والتى تضم مدن الضبعة والحمام والعلمين وسيوة والذى يتنافس فيها رزق جالى وفتحى المغوارى.





وانطلقت أمس الأول جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، واستمر حتى التاسعة من مساء الأمس الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى أشرف عليها 12 ألف قاضي.





وعممت الهيئة تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





واستمرت اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى يوم الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.