لمجابهة كورونا.. غلق 5 مراكز تعليمية بالإسكندرية.. شاهد

شن حي ثان المنتزه، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، حملة مكبرة ، اليوم الثلاثاء، لإغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي حفاظا على صحة أبنائنا وتجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم.





استهدفت الحملة تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد من المراكز التعليمية ، بشارع ملك حفني بحري وسلمان الفارسي والمهداوي ومحمد عطية وجمال عبدالناصر بحري وهم (سنتر مكة بالمندرة بحري ، سنتر الريادة بشارع محمد عطية ، سنتر اسكندرية فيوتشر بشارع محمد عطية ، سنتر السرايا بشارع سلمان الفارسي ، سنتر اليكس سنتر بشارع جمال عبد الناصر).





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قاد الحملة يحيي زكريا سكرتير عام الحي، وتشكلت لجنة الغلق من ممثلي الجهات المعنية (مدير إدارة الخدمات، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات ، إشغال الطريق ، ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية )، حيث جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وجار متابعة الحملات لإغلاق كافة المراكز بنطاق الحي حفاظا على أبنائنا.





يأتي هذا تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء ، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه.





شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على جميع رؤساء الأحياء والجهات الحكومية ، تتسبب في ارتفاع عدد المراكز التعليمية ، والرسوم المتحركة ، والرسوم التالية في ازدحام الطلاب تفعيلا للإجراءات الاحتجاجية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كوفيد ١٩.

وفي هذا نص حي العام ، أول بقيادة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي كبيرة وحضور مدير العام التعليمية الغير مرخص المكون من ٤ أدوار والكائن بعزبة المغاربة بالعامرية ، وذلك في لمخالفته واكتظاظه بأعداد كبيرة من الطلبة تزيد عن ٢٠٠٠ طالب.

وبدأ التشغيل الفوري له وتشميعه بالشمع الأحمر ، والقبض على صاحب السنتر والمدرسين ، والتحفظ على الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالمركز ، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق ، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كما أغلق حي شرق الإسكندرية ، برئاسة محارب هيلع ، 4 سناتر تعليمية في نطاق دائرة رمل أول ، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية ، وهذا في إطار الإجراءات المنطقية ، للحد من انتشار فيروس كورونا واتباعًا لقرارات مجلس الوزراء.

ونفذت لجنة الغلق (4) قرارات غلق صادرة بأرقام (1) و (2) و (3) و (4) لعام 2020 تنفيذ قرار مجلس الوزراء وضبط عدد كبير من الطلبة في هذه السناتر ، وتمميعهم جميعًا.