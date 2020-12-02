توجيه عاجل من بوتين بحقن جميع مواطني روسيا بلقاح مضاد لـ كورونا

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، بالبدء في إجراء عملية تطعيم شاملة لجميع مواطني روسيا خلال الأسبوع المقبل.





وناقش بوتين مع جوليكوفا ورئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، وتيرة إنتاج دواء فيروس كورونا وإمكانية بدء عملية التطعيم الشاملة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وقال بوتين في هذا الإطار: "أنا أعلم أن هناك بالفعل 2 مليون جرعة تم إنتاجها لدينا أو سيتم إنتاجها خلال الأيام المقبلة، وسيصل إنتاج سبوتنيك-5 الذي يعد أول لقاح مسجل في العالم مضاد لفيروس كورونا إلى هذا المستوى".





وأضاف: "هذا يعطينا إمكانية البدء في عملية التطعيم إن لم تكن شاملة فلتكن واسعة النطاق وبالطبع يجب أن تكون الأولوية لمجموعتين معرضتين للخطر وهم الأطباء والمعلمين".



