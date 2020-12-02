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أخبار العالم

توجيه عاجل من بوتين بحقن جميع مواطني روسيا بلقاح مضاد لـ كورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:23 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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محمد عثمان
وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، بالبدء في إجراء عملية تطعيم شاملة لجميع مواطني روسيا خلال الأسبوع المقبل.

وناقش بوتين مع جوليكوفا ورئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، وتيرة إنتاج دواء فيروس كورونا وإمكانية بدء عملية التطعيم الشاملة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال بوتين في هذا الإطار: "أنا أعلم أن هناك بالفعل 2 مليون جرعة تم إنتاجها لدينا أو سيتم إنتاجها خلال الأيام المقبلة، وسيصل إنتاج سبوتنيك-5 الذي يعد أول لقاح مسجل في العالم مضاد لفيروس كورونا إلى هذا المستوى".

وأضاف: "هذا يعطينا إمكانية البدء في عملية التطعيم إن لم تكن شاملة فلتكن واسعة النطاق وبالطبع يجب أن تكون الأولوية لمجموعتين معرضتين للخطر وهم الأطباء والمعلمين".

وسجلت روسيا في وقت سابق من اليوم 25,345 إصابة جديدة بفيروس كورونا و589 حالة وفاة بسبب المرض.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و347401 إصابة مؤكدة، منها 41053 حالة وفاة و475999 حالة نشطة، ومليون و830349 حالة شفاء.
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