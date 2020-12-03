ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تقرر وضع 76 مسجدا تحت المراقبة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
مساجد فرنسا
مساجد فرنسا
Advertisements
شريف سيد
قررت الحكومة الفرنسية، وضع 76 مسجدا في البلاد تحت مراقبة السلطات، حيث سيتخذ قرار بإغلاق المسجد الذي يتعين إغلاقه. 

وقال وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لتعليماتي، ستطلق أجهزة الدولة إجراءات ضخمة وغير مسبوقة ضد النزعة الانفصالية. سيتم فحص 76 مسجدا يشتبه في كونها انفصالية في الأيام المقبلة وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها". 

وتضمنت تغريدة وزير الداخلية الفرنسي قرار رئاسة الوزراء الفرنسي، بإغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"، المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طالب من أئمة المسلمين الشهر الماضي التأكيد على أن الدين الإسلامي هو دين وليس حركة سياسية. 

ودعاهم إلى وضع الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد أو سحبها منهم، حيث منحهم مهلة لمدة 15 يوما لتحقيق هذا الأمر. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ماكرون يطرح خطته لمواجهة التطرف.. مشروع قانون يقضي على طموحات الإسلام السياسي.. وانقسام بين مسلمي فرنسا

بعد غضب واسع.. فرنسا تحذف مصطلح «الانفصالية» من مشروع قانون خاص بالإسلام

رفضه الأزهر.. هل يحارب قانون ماكرون الجديد الإسلام في فرنسا؟

ماكرون يمنح قادة الإسلام في فرنسا مهلة 15 يوماً لتقديم ميثاق للقيم

ماكرون يبحث مع قادة الديانة الإسلامية في فرنسا تشكيل مجلس للأئمة

ماكرون يطالب المنظمات الإسلامية في فرنسا بالتوقيع على ميثاق للاعتراف بقيم الجمهورية

ترشيحاتنا

كردي: أرفض وجود لجنة الحكماء في الزمالك

حدث ليلا.. الصحة تعلن قفزة كبيرة في وفيات وإصابات كورونا.. نجل وزير سابق يدهس شابا بسيارته بعد تعاطيه الحشيش.. حل الكنيست الإسرائيلي.. ونتنياهو يواجه انتخابات جديدة

أخبار التوك شو.. محمد الشريف: نوة عنيفة تضرب الإسكندرية خلال 3 أيام.. وتضاعف إصابات كورونا في مصر 4 مرات

أول رد عملي من إيران على اغتيال العالم النووي فخري زادة

بعد اعتزالها الفن.. مي فخري تكشف تفاصيل ارتداء الحجاب.. فيديو

ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بيجو 404.. تحفة كلاسيكية من زمن آخر.. صور

مجرد رقم.. نجمات فوق الخمسين يتنافسن على أجمل فستان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

مريضة تصاب بـ هلاوس بعد تناول وجبة سوشي فاسدة.. وهذا ما اكتشفه الأطباء في معدتها