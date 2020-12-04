انتو كبرتوا الموضوع أوي .. القصة الكاملة لفيديو سماح بنت شهاب .. فيديو





تحرك رواد التواصل الاجتماعي ضد ذلك الشاب، و بعد دقائق بسيطة وصل الفيديو إلى آلاف المشاهدات و المشاركات و سيل من السباب انهمر على ذلك الشاب بسبب ما قام به، بل تفاقمت الأزمة و تحركت ضده بعض الحركات التابعة لحقوق المرأة للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه و الأخذ بثأر "سماح" المذكورة في الفيديو .





فاجأ مصطفى الشاب الذي قام بنشر ذلك الفيديو رواد التواصل الاجتماعي من جديد بفيديو نشره عبر صفحته على فيس بوك، يوضح فيه حقيقة الفيديو المتداول له و يروي قصته مع سماح و يكشف حقيقة علاقته بتلك الفتاة الذي كان يتحدث عن علاقته بها خلال الفيديو و الطريقة التي كان يتحدث بها التي أثارت غضب المواطنين .





أوضح مصطفى خلال الفيديو الذي بثه عبر صفحته منذ قليل، أن المقطع الذي انتشر منذ ساعات قليلة لم يكن أكثر من تمثيلية ساخرة قام بها هو و أصدقاؤه و جيرانه في المنطقة ليعبر من خلاله عن حبه للتمثيل، فإن ما قام به كان عبارة عن مشهد أراد تصويره لبثه عبر صفحته للتعبير عن براعته في التمثيل و تقليد المشاهد السينمائية كفيلم " صابع بحر" .





أكد صاحب الفيديو الذي أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يقصد الإساءة لأحد و أن شخصية سماح الذي كان يتحدث عنها في الفيديو وهمية و غير حقيقية في الأساس، و أن سكان الشارع كانوا مشتركين معه في تمثيل ذلك المشهد، و برر ذلك أن الجميع يعلم حبه للتمثيل و المزاح طيلة الوقت و لم يعترضه أي شخص .





و في نهاية المقطع اعتذر مصطفى للجميع لعدم توضيحه من البداية أن ما قام به هو مجرد مشهد من فيلم مؤكدا" و الله يا جماعة كبرتوا الموضوع اوووي ، و الموضوع بسيط جدا ، احنا كنا بنمثل أنا و أصحابي".





تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في الساعات القليلة الماضية على فيس بوك لشاب عشريني يدعى مصطفى من كفر الشيخ أثار استياء الرواد و طالبوا القوات الأمنية بالتحرك للقبض عليه بعد ما قام به من تصوير مقطع يهين فيه إحدى الفتيات و يفشي أسرار علاقته بها على مرأى و مسمع السكان في الشارع .