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محافظات

حي ثان المنتزه يواصل شن حملات فورية لمواجهة مافيا البناء المخالف

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي ثان المنتزة الإسكندرية، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

ففي حي ثان المنتزة، برئاسة اللواء أشرف بهجت، شن الحي حملة فورية لمجابهة مافيا البناء المخالف بنطاق الحي، حيث قام مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه خلال الحملة بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية للعقار الكائن بشارع مسجد السلام بجوار مدرسة عطية الزعيري.


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وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة ، ولازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة لإزالة كافة التعديات لاستعادة الانضباط وهيبة الدولة .

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

حي ثان المنتزه يواصل شن حملات فورية لمواجهة مافيا البناء المخالف
حي ثان المنتزه يواصل شن حملات فورية لمواجهة مافيا البناء المخالف
حي ثان المنتزه يواصل شن حملات فورية لمواجهة مافيا البناء المخالف
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