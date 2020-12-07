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فن

بشرى تروج لمسلسلها الجديد وادي الجن

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:28 ص
بشرى
بشرى
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مصطفى كرم
روجت الفنانة بشرى لمسلسلها الجديد وادي الجن عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

نشرت بشرى عبر انستجرام الفيديو التسويقي للمسلسل وعلقت قائلة: "مسلسل وادي الجن قريبا على منصة viu حسام الجوهري بطولة نخبة من الفنانين بالوطن العربي انتظروني في دور ذات المحاسن". 

مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وبطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة.

كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك، ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.
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