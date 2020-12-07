بشرى تروج لمسلسلها الجديد وادي الجن

روجت الفنانة بشرى لمسلسلها الجديد وادي الجن عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





نشرت بشرى عبر انستجرام الفيديو التسويقي للمسلسل وعلقت قائلة: "مسلسل وادي الجن قريبا على منصة viu حسام الجوهري بطولة نخبة من الفنانين بالوطن العربي انتظروني في دور ذات المحاسن".





مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وبطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة.



