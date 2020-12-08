ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

أسست عام 1935.. تعرف على حكاية إنشاء كلية التربية الفنية بجامعة حلوان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:15 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
تعتبر كلية التربية الفنية بجامعة حلوان من أقدم كليات الفنون، وقد تخرج في هذه الكلية الفنية العديد من الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية و لها حكاية طويلة بدأت عام 1935.  


أنشئت كلية التربية الفنية لأول مرة بمصر عام 1935 وحملت اسم معهد التربية للمعلمات، وضمت بعد ذلك الى جامعة حلوان بعد إنشائها وتحولت إلى كلية التربية الفنية بجامعة حلوان وأصبحت مجاورة لكلية الفنون الجميلة بالزمالك. 


وفي عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع هذه الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.


وتعتبر جامعة حلوان جامعة شاملة تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتى مجالات العلوم والفنون وتضم الجامعة (٢٣) كلية ويضم مقر الجامعة بعين حلوان (١٢) كليات أما باقي الكليات فعددها (11) خارج مقر الجامعة وموزعة في محافظات حلوان القاهرة والجيزة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أنشئت بمرسوم ملكي وكان مقرها بالجيزة.. رحلة علوم عين شمس من الأورمان إلى قصر الزعفران

زويل وزاهي حواس ويحيى المشد ابرز خرجيها.. قصة تحويل جامعة فاروق إلى الإسكندرية

من مدرسة إلى كلية.. الفنون الجميلة صرح فني فريد في الشرق الأوسط

من معهد عالي للعلوم المالية .. تعرف على أصل حكاية إنشاء كلية التجارة بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل

من عبد الله السعيد إلى أحمد الشيخ .. بيراميدز يحتضن لاعبي الأهلي

مستريح الشرقية.. نصاب يجمع مليار جنيه من أهالي ديرب نجم

الرئيس الفرنسي يعلن مفاجأة مهمة لمصر.. فيديو

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور.. إزالة لافتاته وصوره من نادى الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة

بفستان حمالات.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة عرضتها للانتقاد

بالأسود الجذاب.. ريم البارودي تثير الجدل بفستان يبرز نحافتها.. شاهد