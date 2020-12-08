أسست عام 1935.. تعرف على حكاية إنشاء كلية التربية الفنية بجامعة حلوان

تعتبر كلية التربية الفنية بجامعة حلوان من أقدم كليات الفنون، وقد تخرج في هذه الكلية الفنية العديد من الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية و لها حكاية طويلة بدأت عام 1935.









أنشئت كلية التربية الفنية لأول مرة بمصر عام 1935 وحملت اسم معهد التربية للمعلمات، وضمت بعد ذلك الى جامعة حلوان بعد إنشائها وتحولت إلى كلية التربية الفنية بجامعة حلوان وأصبحت مجاورة لكلية الفنون الجميلة بالزمالك.









وفي عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع هذه الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.









وتعتبر جامعة حلوان جامعة شاملة تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتى مجالات العلوم والفنون وتضم الجامعة (٢٣) كلية ويضم مقر الجامعة بعين حلوان (١٢) كليات أما باقي الكليات فعددها (11) خارج مقر الجامعة وموزعة في محافظات حلوان القاهرة والجيزة.







