من محطة وقود للعالمية.. حسين الشحات: كان عندي حلم واتحقق

أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أنه يلعب حالياً وهو مصاب منذ خوض لقاء الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلي إجراء عملية بسيطة خلال الفترة المقبلة.





وقال حسين الشحات خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "عندي مشكلة في إ صبع رجلي الكبير ومحتاج عملية وهعملها بس بعد فترة بسبب ضغط المباريات".



