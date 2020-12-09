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أخبار العالم

قطر تسمح برفع أعلام المثليين على أراضيها

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:41 ص
قطر تسمح برفع أعلام
قطر تسمح برفع أعلام المثليين في ملاعبها
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قسم الخارجي
قررت السلطات في قطر السماح برفع أعلام "قوس قزح" والتي تشير إلى المثليين جنسيًا والمثليات والمتحولين جنسيًا في ملاعب كأس العالم 2022. 

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن قطر ستسمح برفع علم المثليين وذلك التزاما بقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والتي تعزّز قيم التسامح والشمول، على الرغم من القوانين الصارمة في الدوحة في هذا الشأن.


وتقول الوكالة إن هناك مخاوف متعددة بشأن المعاملة التي يواجهها المشجعون المثليون في الدوحة، وذلك قبل أقل من عامين على انطلاق المونديال، في بلد يعرف بتقاليده المحافظة التي تحظر العلاقات الجنسية المثلية.

في المقابل، يقول الفيفا إنه يعمل على دفع قطر إلى تنظيم بطولة "شاملة" خاصة أنها أول بطولة كأس عالم تقام في الشرق الأوسط.

بدورها، تقول جويس كوك المعنية بالمسؤولية الاجتماعية والتعليم في الفيفا إنها امرأة مثلية الجنس، لذلك فإن الأمر يخصها شخصيًا بشكل كبير.

وأضافت "كوك" في تصريحات للوكالة الأمريكية، أنه سيكون هناك تغيير تدريجي في كافة الجوانب، وأن أعلام "قوس قزح" والقمصان ستكون موجودة في الملعب وهو أمر مفروغ منه؛ لأنهم يفهمون جيدا أن "هذا هو موقفنا".

فيما قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للجنة العليا لكأس العالم 2022 في تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس "عندما يتعلق الأمر بأعلام قوس قزح في الملاعب.. فإن الفيفا لديه إرشاداته الخاصة وقواعده ولوائحه، ومهما كانت سنحترمها".

وتحاول الدوحة إقناع المنظمات والمؤسسات الدولية بعدم اضطهاد المثليين أثناء تواجدهم في الدوحة، وذلك بعد ما أشار تقرير لحقوق الإنسان صادر عن الخارجية الأمريكية إلى مدى خوف أفراد مجتمع المثلية الجنسية في قطر وتعمدهم إخفاء ميولهم الجنسية خوفا من تعرضهم للعنصرية.
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