وقفت قدامه وقعدت أقول احنا فزنا.. حسين الشحات يروي كواليس خناقته مع مصطفى محمد

كشف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي كواليس مشاجرته مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وواصل تصريحاته "بعد نهائي إفريقيا بعدة أيام تواصلت مع مصطفى محمد عن طريق شخص آخر وتصالحنا معا".

وأضاف "بعد المباراة كنت أصرخ وأقول لقد فزنا وأنا أقف أمام مصطفى محمد ومن هنا بدأت المشادة".

وقال الشحات عبر برنامج "ملعب أون تايم"، عبر قناة "أون تايم سبورت" : "كل ما حدث بيني وبين مصطفى محمد ليس إلا سوء تفاهم من قبل المباراة".

وتابع: "فقدت والدي وأنا عندي 6 شهور وزوج والدتي عاملني كأي وكان صاحب فضل كبير في بدايتي كلاعب وخدني أتدرب معاه في نادى مدينة نصر، وكنت أحلم منذ الصغر باللعب للأهلى والاحتراف وحققت الحلمين".





وأتم:" كنت اعمل في محطة وقود وأنا عندى 15 سنة وكنت أنام على الأرض وأمسح الزجاج ، ورحت اختبارات الأهلى وكنت بأنجح فيها ومش بروح آخر اختبار لأنى مسجل في نادى النيل".