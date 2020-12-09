ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وقفت قدامه وقعدت أقول احنا فزنا.. حسين الشحات يروي كواليس خناقته مع مصطفى محمد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي كواليس مشاجرته مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشحات عبر برنامج "ملعب أون تايم"، عبر قناة "أون تايم سبورت": "كل ما حدث بيني وبين مصطفى محمد ليس إلا سوء تفاهم من قبل المباراة".

وأضاف "بعد المباراة كنت أصرخ وأقول لقد فزنا وأنا أقف أمام مصطفى محمد ومن هنا بدأت المشادة".

وأكمل "ولكن لاعبو الزمالك الكبار شيكابالا وحازم إمام تدخلوا سريعا وانتهى كل شيء".

وواصل تصريحاته "بعد نهائي إفريقيا بعدة أيام تواصلت مع مصطفى محمد عن طريق شخص آخر وتصالحنا معا".

وتابع: "فقدت والدي وأنا عندي 6 شهور وزوج والدتي عاملني كأي وكان صاحب فضل كبير في بدايتي كلاعب وخدني  أتدرب معاه في نادى مدينة نصر، وكنت أحلم منذ الصغر باللعب للأهلى والاحتراف وحققت الحلمين".

وأتم:" كنت اعمل في محطة وقود وأنا عندى 15 سنة وكنت أنام على الأرض وأمسح الزجاج ، ورحت اختبارات الأهلى وكنت بأنجح فيها ومش بروح آخر اختبار لأنى مسجل في نادى النيل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرز ما جاء على لسان لاعبي الأهلي عقب التتويج ببطولة أفريقيا.. الشيخ: موسيماني طلب بقائي ولم أحسم موقفي .. السولية يشكر رمضان وكبار القلعة الحمراء.. الشحات يروي كواليس الاعتداء عليه

صباح البلد يحتفل بفوز النادي الأهلي بالبطولة التاسعة الأفريقية في تاريخه.. شاهد

السولية: خسارة نهائي الترجي الأصعب.. والكرة أعطتنا فرصة لرد اعتبارنا أمام الزمالك

يوسف أسامة لاعب باريس سان جيرمان السابق: طنطا رفضني وتشيلسي طلب ضمي.. أحلم بتمثيل المنتخب.. وصلاح مثلي الأعلى

حسين الشحات: لن ألعب مع الأهلي مباراة السوبر الإفريقي .. فيديو

أيقونة الأهلي .. عم حارث : حسين الشحات وقفشة وكل لاعبي الأهلي يتقبلون نقدي لهم ..فيديو

ترشيحاتنا

أدعية لدفع الكسل والعجز.. تجعلك أكثر نشاطًا وتشرح صدرك

اكتسبت وزنا إضافيا .. ظهور صادم لزوجة أحمد الفيشاوي بالقاهرة السينمائي

«من أين جئتم بهذا الرقم؟».. السيسي يعلق على مزاعم وجود 60 ألف معتقل رأي في مصر

مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر.. صور

زيزو: والدي رفض عودتي من أوروبا.. وشرف لي التواجد مع نادي الزمالك

أنا مش نجيب ساويرس.. رجل الأعمال يعلق على أغنية عنه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب طفلها.. شاهد موقفاً محرجاً لمطربة شهيرة على الهواء مباشرة.. فيديو

بسبب لعبة.. ابن يقتل والده الضابط بتوجيه ضربة قاضية له

أغرب طلب من طفل صغير لـ بابا نويل.. وهذا ما حدث بعد رفضه .. فيديو