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رياضة

حسين الشحات ينتظر موافقة موسيماني لإجراء عملية جراحية..تفاصيل

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ينتظر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر من أجل الخضوع لعملية جراحية بسيطة في أحد أصابع القدم.

وكان الشحات قد أعلن أمس عبر تصريحات تلفزيونية بأنه يعاني من إصابة في أحد أصابع القدم ومنذ مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يحتاج إلى تدخل جراحي، لكنه ينتظر الوقت المناسب لكي يقوم بهذه الجراحة.

ومن المقرر أن يحسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي موعد إجراء اللاعب للجراحة وفقًا لاحتياجاته للشحات في الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
 
أستقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي علي بدء التفاوض مع الثنائي ناصر ماهر وأكرم توفيق لتمديد وتعديل عقودهم المالية بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني بعودته من الإعارة والإعتماد عليهم بشكل رئيسي في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد ضم اكرم توفيق وخرج للإعارة موسمين للجونة ونفس الأمر لناصر ماهر الذي خرج معارًا لسموحه عامًا ثم عاد وخرج عام وتمت إعارته لمدة عام أخر لذات النادي، وتقوم لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح بمراجعه دورية لعقود اللاعبين لمنع تواجد لاعب يدخل فترة السماح ولقطع الطريق علي أي ازمة حيث يتم تمديد العقود بشكل تدريجي بحيث تكون مدة إرتباط أي لاعب بالنادي لا تقل عن ثلاث سنوات.

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