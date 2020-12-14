اليوم فتح باب الطعون .. 967 مرشحا في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن القائمة المبدئية لأسماء الطلاب المرشحين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف كليات الجامعة والذي يبلغ 967 طالب وطالبة وهو العدد المتضمن 569 طالب ، و398 طالبة وذلك لخوض ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات والجامعة للعام الجامعي 2020/ 2021 .

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وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى متابعته لإجراءات العملية الانتخابية واتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراؤها في مناخ من الشفافية والحيادية على نحو يشجع الطلاب على الانخراط فى التصويت الانتخابات كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب انه تم استبعاد نحو 380 طالب وطالبة لعدم مطابقتهم شروط الترشح مع فتح باب الطعون من الطلاب المستبعدين اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 ، والمقرر لها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر لفحص الطعون المقدمة استعدادا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء القادم 16 ديسمبر الجاري.

مشيرا إلى متابعته لكافة مراحل العملية الانتخابية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وعمداء الكليات ووكلائها المختصين وكذلك إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات بما يضمن لها مناخ ديمقراطي مشرف .

وفي سياق اخر انطلقت اليوم الاثنين قافلة شاملة لدعم القرى الأكثر احتياجًا بأسيوط بالتعاون مع جامعة المنصورة

وقال رئيس جامعة أسيوط أن القافلة الشاملة تأتى تنفيذًا للتوجيهات السياسية الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القرى الأكثر احتياجًا وتكثيف القوافل الإنسانية والتي تكفل وصول الخدمات المختلفة للمواطنين بتلك القرى وذلك في إطار مساهمة الجامعة في المبادرات الرئاسية المتعلقة بتوفير " حياة كريمة " و " دعم القرى الأكثر احتياجًا و100 مليون صحة " .

وأوضحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة من المقرر إطلاقها غدًا الاثنين بعد انتهاء التحضيرات اللازمة لها وذلك بالتنسيق مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي من المقرر أن يصل إلى رحاب جامعة أسيوط مساء اليوم الأحد لترأس وفد جامعة المنصورة المشارك في القافلة والذي يضم نحو 35 فردًا تتنوع شخصياتهم ما بين أساتذة متخصصين فى المجالات الطبية والبيطرية والزراعية والصيدلية ومراكز الطفولة .

وكشفت الدكتور مها غانم أنه من المقرر أن تشهد القافلة مشاركة أكثر من 175 فردًا من الأساتذة المتخصصين والأطباء من كليات الطب ، والصيدلة ، والطب البيطري والتمريض ، ومعهد جنوب مصر للأورام ، والزراعة والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية ، والتي تشمل تقديم خدمات طبية وبيطرية وزراعية وندوات توعوية للمواطنين بقرى المندرة قبلى بمركز منفلوط ، وقرية نزلة القداديح بمركز أبنوب، وقرية الأقادمة بمركز أبو تيج وقرية عرب الكلابلات بمركز الفتح .







