بملابس غريبة.. شاهد إطلالة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير









تألقت نيللي كريم في الصور بإطلالة غير تقليدية و غريبة، حيث ارتدت بنطلون شارلستون باللون الأسود، مع بليزر متوسط الطول باللون الأصفر المخملي ولم ترتد معه أي شئ آخر ونسقت معهما شال ملون.





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وتزينت نيللي كريم ببعض الإكسسوارات الملفتة حيث ارتدت أقراط كريستال كبيرة الحجم، مما منحها إطلالة متكاملة و متناسقة مع بعضها البعض.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي كريم على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



