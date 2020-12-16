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مرأة

بملابس غريبة.. شاهد إطلالة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:22 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، صورا جديدة للفنانة نيللي كريم من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


تألقت نيللي كريم في الصور بإطلالة غير تقليدية و غريبة، حيث ارتدت بنطلون شارلستون باللون الأسود، مع بليزر متوسط الطول باللون الأصفر المخملي  ولم ترتد معه أي شئ آخر ونسقت معهما شال ملون.

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وتزينت نيللي كريم ببعض الإكسسوارات الملفتة حيث ارتدت أقراط كريستال كبيرة الحجم، مما منحها إطلالة متكاملة و متناسقة مع بعضها البعض.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي كريم على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

بملابس غريبة.. شاهد إطلالة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير
بملابس غريبة.. شاهد إطلالة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير
بملابس غريبة.. شاهد إطلالة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير
بملابس غريبة.. شاهد إطلالة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير
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