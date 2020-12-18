بالسيجارة.. نيللي كريم تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة في عيد ميلادها

وظهرت نيللى كريم ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار؛ مرتدية جيب أسود وشميز ومجسم كشف عن رشاقتها ، وكانت تحمل سيجارة وهو ما جعل بعض من الجمهور يعلق التعليقات سلبية.

واعتمدت نيللي كريم ، على ترك شعرها بتسريحة الويفى المناسبة لإطلالتها، ووضعت لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق الكثير من المتابعين برمز القلب " الذي يعبر عن حبهم الشديد للصورة، وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل ظهورها.