بالسيجارة.. نيللي كريم تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة في عيد ميلادها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ مجموعة من الصور للفنانة نيللي كريم في عيد ميلادها برفقة مجموعة من الفنانين.
وظهرت نيللى كريم ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار؛ مرتدية جيب أسود وشميز ومجسم كشف عن رشاقتها ، وكانت تحمل سيجارة وهو ما جعل بعض من الجمهور يعلق التعليقات سلبية.
واعتمدت نيللي كريم ، على ترك شعرها بتسريحة الويفى المناسبة لإطلالتها، ووضعت لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها.
ونالت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق الكثير من المتابعين برمز القلب " الذي يعبر عن حبهم الشديد للصورة، وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل ظهورها.